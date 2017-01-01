إيقاف شخصين بتهمة الإختطاف والإحتجاز ومحاولة الإغتصاب بالمحمدية ﻿

ألقت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية بالمحمدية نهاية الأسبوع المنصرم القبض على شخصين يبلغان من العمر 17 و20 سنة، يُشتبه في تورطهما في قضية تتعلق باختطاف واحتجاز فتاة قاصر تبلغ 16 سنة ومحاولة

شوف تيفي

ألقت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية بالمحمدية نهاية الأسبوع المنصرم القبض على شخصين يبلغان من العمر 17 و20 سنة، يُشتبه في تورطهما في قضية تتعلق باختطاف واحتجاز فتاة قاصر تبلغ 16 سنة ومحاولة اغتصابها بالقوة.

وحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني والتي توصلت شوف تفي بنسخة منه، فإن المعنيان بالأمر كانا تحت تأثير المخدرات عند اختطاف الضحية، ليتمكن رجال الأمن من إلقاء القبض عليهما وذلك على متن سيارة خاصة.

هذا وقد تم تقديم المشتبه فيهم إلى القضاء فور انتهاء فترة الحراسة النظرية.