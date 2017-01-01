قيادي إتحادي : المكان الأنسب للإتحاد الإشتراكي انطلاقات من المؤشرات الحالية هو المعارضة وبنكيران هو المسؤول... ﻿

كشف قيادي إتحادي في تصريح ''لشوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة هو الوحيد المخول إليه البحث عن تحالف لتشكيل إئتلاف حكومي، وحزب الإتحاد الإشتراكي لم يرفض المشاركة في حكومة بن كيران، لكن

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كشف قيادي إتحادي في تصريح ''لشوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة هو الوحيد المخول إليه البحث عن تحالف لتشكيل إئتلاف حكومي، وحزب الإتحاد الإشتراكي لم يرفض المشاركة في حكومة بن كيران، لكن المكان الأنسب الآن إنطلاقا من المؤشرات والمعطيات المتوفرة لحد اليوم هو المعارضة فهي أنسب مكان لحزب الوردة.

وأفاد القيادي، أن الفيتو الذي رفعته قيادة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ضد تواجد حزب الإتحاد الإشتراكي في الحكومة المقبلة هو قرار يخصهم ويخص رئيس الحكومة بن كيران ولا يعني حزب الوردة من قريب أو بعيد.

وتابع القيادي حديثه ''لشوف تيفي'' أن السؤال المطروح اليوم حول الحكومة والتي بات من المؤكد أن تتشكل من النسخة الثانية من الحكومة السابقة، هو مدى قدرتها على الصمود أمام التحديات الراهنة والمستقبلية، حيث كيف ستتمكن الأحزاب الأربعة من بلورة برنامج حكومي موحد في حين أنها تختلف إيديولوجيا بشكل كبير.

وأوضح ذات القيادي، أنه باستثناء رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش الذي أشرف على برنامج المغرب الأخضر، والذي يمكن أن يقدمه كتجارب للدول الأخرى، فما هي التجارب والبرامج التي أشرفت عليها الأحزاب الأخرى خاصة وزراء حزب العدالة والتنمية.

وإختتم القيادي تصريحه ''لشوف تيفي'' أن حزب الإتحاد الإشتراكي، لن يفرض نفسه على أي حزب آخر لأنه يعرف قيمته وحجمه في الساحة السياسية، وهو يتوجه للمستقبل لإعادة الحزب لتوهجه ومكانته المعروفة، لكنه يتأسف لما وصلت إليه الأوضاع الإجتماعية بالمغرب والتي أصبحت تدفع المواطنين إلى حرق ذواتهم، ناهيك عن المشاكل القطاعية المتراكمة، دون إغفال التحديات الخارجية للمغرب.



