وأخيرا هذا هو الحكم الصادر في حق الطبيب الشهير مرتكب الخطأ الطبي في حق أمينة ﻿

قضت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدارالبيضاء اليوم الأربعاء بالحكم على الدكتور حسن بوكيند بأربعة أشهر موقوفة التنفيد بالإضافة إلى أداء دعيرة قدرها 15 مليون سنتيم، من جهته فقد تم الحكم على الطبيبة

شوف تيفي

قضت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدارالبيضاء اليوم الأربعاء بالحكم على الدكتور حسن بوكيند بأربعة أشهر موقوفة التنفيد بالإضافة إلى أداء دعيرة قدرها 15 مليون سنتيم، من جهته فقد تم الحكم على الطبيبة المختصة في التخدير بشهرين موقوفة التنفيذ ومبلغ 15 مليون سنتيم، فيما يَخُص الطبيب المُرافق لبوكيند فقد تقرر تبرئته في المنسوب إليه. وذلك في ملف أمينة التي فارقت الحياء أثناء إجرائها لعملية تجميلية لشفط الدهون.

هذا وعلمت شوف تيفي أن زوج وعائلة المرحومة أمينة ضحية الخطأ الطبي قرروا استئناف الحكم، حيث قالوا أن هذا الحكم غير كافي في حق الطبيب.