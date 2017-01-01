توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة بالعنف ﻿

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد، بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، صباح اليوم الأربعاء، ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية

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أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد، بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، صباح اليوم الأربعاء، ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة بالعنف.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم الثلاثة اعترضوا، أمس الثلاثاء، سبيل مواطن من جنسية إيطالية، بالقرب من أحد الأسواق الممتازة بمدينة برشيد، وعرضوه لسرقة جهاز هاتف محمول باستخدام العنف، مما تسبب في إصابة الضحية بجرح على مستوى اليد.

وقد تم حجز السكين المستعمل في الاعتداء، يضيف البلاغ، بينما تم إيداع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.