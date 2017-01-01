بعد توتر جديد في البلاد..إيطاليا تسرع عملية ترحيل المهاجرين ﻿

قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو الفانو، اليوم الأربعاء، إن إيطاليا تريد تسريع عمليات الطرد وإبعاد المهاجرين خارج حدودها بعد توتر جديد في البلاد.

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قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو الفانو، اليوم الأربعاء، إن إيطاليا تريد تسريع عمليات الطرد وإبعاد المهاجرين خارج حدودها بعد توتر جديد في البلاد.

وكانت أعمال شغب اندلعت مطلع الأسبوع في مركز استقبال للمهاجرين في كونا جنوب غرب البندقية إثر وفاة شابة من كوت ديفوار في ال25 من العمر، بعد أن اتهم المهاجرون فرق الإغاثة بالتأخر في الوصول.

وقال الوزير، في حديث لصحيفة (لا ستامبا)، "نتحرك بدقة وإنسانية. لقد أنقذنا العديد من الأرواح لكننا نرفض أي إنتهاكات للنظم من أي كان".

وأضاف "لهذا السبب علينا تسريع عمليات الطرد والإبعاد. أسعى للتوصل إلى اتفاقات تحد من وصول المهاجرين وتمنع انطلاقهم"، موضحا أن "هناك ثلاثة بلدان أساسية هي النيجر التي أوشكنا على إبرام اتفاق معها وتونس وليبيا".

وكانت بلدة كونا الصغيرة التي تعد ثلاثة آلاف نسمة تستقبل 1500 مهاجر تجمعوا في مركز واحد، عندما تمرد نحو مائة منهم وأحرقوا الأثاث واحتجزوا موظفين ساعات قبل تدخل قوات الأمن.

ومن أصل ثمانية آلاف بلدة، وضعت 2800 في التصرف مراكز استقبال موقتة للمهاجرين.