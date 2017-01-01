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عاجل:مقتل عسكريين مغربيين وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 16:17 عاجل:مقتل عسكريين مغربيين وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
عاجل:مقتل عسكريين مغربيين وهذه هي التفاصيل
قتل عسكريان مغربيان، أحدهما برتبة ضابط، ينتميان إلى تجريدة القوات المسلحة الملكية العاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)،

شوف تيفي:

قتل عسكريان مغربيان، أحدهما برتبة ضابط، ينتميان إلى تجريدة القوات المسلحة الملكية العاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، وجرح جندي آخر، في هجوم مسلح، أمس الثلاثاء، قرب مدينة بريا شمال شرق بانغي.

ونفذت هذا الهجوم جماعة مسلحة مجهولة على دورية لتجريدة القوات المسلحة الملكية العاملة ضمن بعثة (مينوسكا) أثناء خفرها لقافلة لوجستيكية للأمم المتحدة، جنوب شرق مدينة بريا، مكان نشر التجريدة المغربية.

 

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