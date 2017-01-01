 نبيل بن عبد الله بعد لقائه ببن كيران...أحزاب الحكومة المقبلة هي نفس الأغلبية الحالية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نبيل بن عبد الله بعد لقائه ببن كيران...أحزاب الحكومة المقبلة هي نفس الأغلبية الحالية | بوليتيك

نبيل بن عبد الله بعد لقائه ببن كيران...أحزاب الحكومة المقبلة هي نفس الأغلبية الحالية

تنفيدا للأوامر الملكية..المصادقة على إعادة الأسماء الأصلية لدروب وأزقة وساحات حي الملاح سابقا بالمدينة القديمة بمراكش | بوليتيك

تنفيدا للأوامر الملكية..المصادقة على إعادة الأسماء الأصلية لدروب وأزقة وساحات حي الملاح سابقا

عاجل.. بعد أخنوش والعنصر.. الحليف نبيل بن عبد الله بمنزل بن كيران لتشكيل الإئتلاف الحكومي المقبل | بوليتيك

عاجل.. بعد أخنوش والعنصر.. الحليف نبيل بن عبد الله بمنزل بن كيران لتشكيل الإئتلاف الحكومي المقبل

عاجل:بعد أوامره بنقل جثماني ضحيتين إرهاب تركيا..هذا ما قاله الملك محمد السادس اليوم أثناء مراسيم دفن الضحيتين | بوليتيك

عاجل:بعد أوامره بنقل جثماني ضحيتين إرهاب تركيا..هذا ما قاله الملك محمد السادس اليوم أثناء مراسيم

عاجل ...بعد اخنوش...بن كيران وامحند العنصر يتفقان مبدئبا على تشكيل التحالف الحكومي | بوليتيك

عاجل ...بعد اخنوش...بن كيران وامحند العنصر يتفقان "مبدئبا" على تشكيل التحالف الحكومي

عاجل:اعتقال مذيع تلفزيوني مشهور على خلفية تورطه في شبكة للدعارة | منوعات

عاجل:اعتقال مذيع تلفزيوني مشهور على خلفية تورطه في شبكة للدعارة

بالصور: بعد السخرية التي تعرض لها حاتم عمور بسبب الماكياج.. مومو يسانده على طريقته الخاصة | ثقافة و فنون

بالصور: بعد السخرية التي تعرض لها حاتم عمور بسبب الماكياج.. مومو يسانده على طريقته الخاصة

عاجل و بالصور: زينب ابنة بني ملال ضحية إرهاب تركيا..ماتت عروسة ومزال مدارت العرس فالمغرب | مجتمع

عاجل و بالصور: زينب ابنة بني ملال ضحية إرهاب تركيا..ماتت عروسة ومزال مدارت العرس فالمغرب

خاص.. لقاء سري مطول جمع بنكيران والخليفة قبل البيان الناري للقيادة التاريخية لحزب الاستقلال | بوليتيك

خاص.. لقاء سري مطول جمع بنكيران والخليفة قبل البيان الناري للقيادة التاريخية لحزب الاستقلال

حكومة ''كوبي كولي''

نبيل بن عبد الله بعد لقائه ببن كيران...أحزاب الحكومة المقبلة هي نفس الأغلبية الحالية

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 15:39 نبيل بن عبد الله بعد لقائه ببن كيران...أحزاب الحكومة المقبلة هي نفس الأغلبية الحالية | بوليتيك
نبيل بن عبد الله بعد لقائه ببن كيران...أحزاب الحكومة المقبلة هي نفس الأغلبية الحالية
صرح نبيل بن عبد الله عقب لقائه برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أن امحند العنصر وعزيز أخنوش طلبا من بن كيران إعطائهما مهلة زمنية للتشاور لدراسة العرض الذي قدمه لهما مع هيئاتهما القيادية.

شوف تيفي

صرح نبيل بن عبد الله عقب لقائه برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أن امحند العنصر وعزيز أخنوش طلبا من بن كيران إعطائهما مهلة زمنية للتشاور لدراسة العرض الذي قدمه لهما مع هيئاتهما القيادية.

وتأسف نبيل بن عبد الله خلال حديثه للصحفيين من أمام منزل رئيس الحكومة عن خروج حزب الإستقلال بشكل نهائي من الأغلبية الحكومية، مؤكدا أن الإتفاق الموجود إلى حدود اليوم هو إعادة لنفس نسخة الحكومة السابقة.

وأوضح حليف بن كيران، أن المخرج الحالي لتشكيل الحكومة هو الحفاظ على نفس الأغلبية الحالية وتثبيت مكونات الأغلبية نافيا الشروع في دراسة الحقائب ومنصب رئيس مجلس النواب، خاتما قوله بوجود لقاءات أخرى لإعلان تشكيل الحكومة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بن كيران الحكومة الإنتخابات المنزل شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

تنفيدا للأوامر الملكية..المصادقة على إعادة الأسماء الأصلية لدروب وأزقة وساحات حي الملاح سابقا بالمدينة القديمة بمراكش | بوليتيك

تنفيدا للأوامر الملكية..المصادقة على إعادة الأسماء الأصلية لدروب وأزقة وساحات حي الملاح سابقا بالمدينة القديمة بمراكش

عاجل.. بعد أخنوش والعنصر.. الحليف نبيل بن عبد الله بمنزل بن كيران لتشكيل الإئتلاف الحكومي المقبل | بوليتيك

عاجل.. بعد أخنوش والعنصر.. الحليف نبيل بن عبد الله بمنزل بن كيران لتشكيل الإئتلاف الحكومي المقبل

عاجل:بعد أوامره بنقل جثماني ضحيتين إرهاب تركيا..هذا ما قاله الملك محمد السادس اليوم أثناء مراسيم دفن الضحيتين | بوليتيك

عاجل:بعد أوامره بنقل جثماني ضحيتين إرهاب تركيا..هذا ما قاله الملك محمد السادس اليوم أثناء مراسيم دفن الضحيتين

عاجل ...بعد اخنوش...بن كيران وامحند العنصر يتفقان مبدئبا على تشكيل التحالف الحكومي | بوليتيك

عاجل ...بعد اخنوش...بن كيران وامحند العنصر يتفقان "مبدئبا" على تشكيل التحالف الحكومي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تصريح صادم من مغربية أصيبت في الهجوم الإرهابي على تركيا تروي ماذا حدث بالتفاصيل‎ | قنوات أخرى
منذ 3 دقائق

تصريح صادم من مغربية أصيبت في الهجوم الإرهابي على تركيا تروي ماذا حدث بالتفاصيل‎

فيديو جد مؤثر..لحظة تسليم جثماني ضحيتي الملهى الليلي بتركيا بمطار محمد الخامس..شوفو آشنو دارو العائلات ديالهم | خارج البلاطو

فيديو جد مؤثر..لحظة تسليم جثماني ضحيتي الملهى الليلي بتركيا بمطار محمد الخامس..شوفو آشنو دارو العائلات ديالهم

لحظة مؤثرة ..دوار ولاد غانم في وداع ربيعة ضحية إرهاب تركيا | خارج البلاطو

لحظة مؤثرة ..دوار ولاد غانم في وداع ربيعة ضحية إرهاب تركيا

فيديو يهز الفايسبوك..شفار حصلوه عراوه وها شنو دارو ليه فتمارة‎ | قنوات أخرى

فيديو يهز الفايسبوك..شفار حصلوه عراوه وها شنو دارو ليه فتمارة‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

نبيل بن عبد الله بعد لقائه ببن كيران...أحزاب الحكومة المقبلة هي نفس الأغلبية الحالية | بوليتيك
منذ 16 دقيقة

نبيل بن عبد الله بعد لقائه ببن كيران...أحزاب الحكومة المقبلة هي نفس الأغلبية الحالية

تنفيدا للأوامر الملكية..المصادقة على إعادة الأسماء الأصلية لدروب وأزقة وساحات حي الملاح سابقا بالمدينة القديمة بمراكش | بوليتيك

تنفيدا للأوامر الملكية..المصادقة على إعادة الأسماء الأصلية لدروب وأزقة وساحات حي الملاح سابقا

عاجل.. بعد أخنوش والعنصر.. الحليف نبيل بن عبد الله بمنزل بن كيران لتشكيل الإئتلاف الحكومي المقبل | بوليتيك

عاجل.. بعد أخنوش والعنصر.. الحليف نبيل بن عبد الله بمنزل بن كيران لتشكيل الإئتلاف الحكومي المقبل

عاجل:بعد أوامره بنقل جثماني ضحيتين إرهاب تركيا..هذا ما قاله الملك محمد السادس اليوم أثناء مراسيم دفن الضحيتين | بوليتيك

عاجل:بعد أوامره بنقل جثماني ضحيتين إرهاب تركيا..هذا ما قاله الملك محمد السادس اليوم أثناء مراسيم

﻿ ﻿
اليوم 15:11 GMT

عاجل:بعد أوامره بنقل جثماني ضحيتين إرهاب تركيا..هذا ما قاله الملك محمد السادس اليوم أثناء مراسيم دفن الضحيتين

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.