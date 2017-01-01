نبيل بن عبد الله بعد لقائه ببن كيران...أحزاب الحكومة المقبلة هي نفس الأغلبية الحالية ﻿

صرح نبيل بن عبد الله عقب لقائه برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أن امحند العنصر وعزيز أخنوش طلبا من بن كيران إعطائهما مهلة زمنية للتشاور لدراسة العرض الذي قدمه لهما مع هيئاتهما القيادية.

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صرح نبيل بن عبد الله عقب لقائه برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أن امحند العنصر وعزيز أخنوش طلبا من بن كيران إعطائهما مهلة زمنية للتشاور لدراسة العرض الذي قدمه لهما مع هيئاتهما القيادية.

وتأسف نبيل بن عبد الله خلال حديثه للصحفيين من أمام منزل رئيس الحكومة عن خروج حزب الإستقلال بشكل نهائي من الأغلبية الحكومية، مؤكدا أن الإتفاق الموجود إلى حدود اليوم هو إعادة لنفس نسخة الحكومة السابقة.

وأوضح حليف بن كيران، أن المخرج الحالي لتشكيل الحكومة هو الحفاظ على نفس الأغلبية الحالية وتثبيت مكونات الأغلبية نافيا الشروع في دراسة الحقائب ومنصب رئيس مجلس النواب، خاتما قوله بوجود لقاءات أخرى لإعلان تشكيل الحكومة.