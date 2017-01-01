تنفيدا للأوامر الملكية..المصادقة على إعادة الأسماء الأصلية لدروب وأزقة وساحات حي الملاح سابقا بالمدينة القديمة بمراكش ﻿

بعد الأوامر الملكية صادق المجلس الجماعي لمدينة مراكش، أمس الثلاثاء، خلال دورة استثنائية على إعادة الأسماء الأصلية لأزقة ودروب وساحات حي الملاح (حي السلام حاليا) وذلك حفاظا على الذاكرة التاريخية

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بعد الأوامر الملكية صادق المجلس الجماعي لمدينة مراكش، أمس الثلاثاء، خلال دورة استثنائية على إعادة الأسماء الأصلية لأزقة ودروب وساحات حي الملاح (حي السلام حاليا) وذلك حفاظا على الذاكرة التاريخية للمدينة القديمة.

وتندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل التعليمات السامية التي أصدرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسلطات والهيئات المعنية من أجل إعادة الأسماء الأصلية لأزقة وساحات حي السلام، المسمى الملاح سابقا، بمدينة مراكش، حفاظا على الذاكرة التاريخية لهذه الأماكن.

وجاءت هذه التعليمات الملكية السامية عقب الزيارة الملكية الميمونة التي قام بها جلالة الملك مؤخرا إلى هذا الحي، وبطلب من رئيس الطائفة اليهودية لهذه المدينة وكذا ممثلي هذه الطائفة الحاضرين خلال الزيارة الملكية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الحفاظ على التراث الحضاري للمملكة وكذا على التراث الثقافي لكل مكونات المجتمع المغربي.