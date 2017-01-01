عاجل.. بعد أخنوش والعنصر.. الحليف نبيل بن عبد الله بمنزل بن كيران لتشكيل الإئتلاف الحكومي المقبل ﻿

حل نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مباشرة بعد لقائه بعزيز أخنوش وامحند العنصر.

شوف تيفي

حل نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مباشرة بعد لقائه بعزيز أخنوش وامحند العنصر.

ويأتي لقاء اليوم بين الحليفين في الحكومة السابقة، في إطار المفاوضات الحاسمة التي أطلقها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مباشرة بعد بلاغ الأمانة العامة يوم أمس لمواصلة إخراج الحكومة لأرض الواقع.

وسبق لنبيل بن عبد الله في تصريح خص به "شوف تيفي" أن إعترف بأنه دائم الإجتماع مع رئيس الحكومة بن كيران بمنزله بشكل يومي منذ بداية المشاورات التمهيدية لتشكيل الحكومة عقب الإنتخابات التشريعية.