عاجل:بعد أوامره بنقل جثماني ضحيتين إرهاب تركيا..هذا ما قاله الملك محمد السادس اليوم أثناء مراسيم دفن الضحيتين ﻿

بعث صاحب الملك محمد السادس، برقيتي تعزية إلى أسرتي الضحيتين المغربيتين زينب آيت سي وربيعة المستعين، اللتين قضيتا في الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف مدينة إسطنبول التركية.

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بعث صاحب الملك محمد السادس، برقيتي تعزية إلى أسرتي الضحيتين المغربيتين زينب آيت سي وربيعة المستعين، اللتين قضيتا في الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف مدينة إسطنبول التركية.

وضمن الملك البرقيتين، صادق مواساته ودعواته للعلي القدير بأن يشمل الفقيدتين بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويهما جميل الصبر وحسن العزاء.



