عاجل:بعد أوامره بنقل جثماني ضحيتين إرهاب تركيا..هذا ما قاله الملك محمد السادس اليوم أثناء مراسيم دفن الضحيتين ﻿

شوف تيفي:
بعث صاحب الملك محمد السادس، برقيتي تعزية إلى أسرتي الضحيتين المغربيتين زينب آيت سي وربيعة المستعين، اللتين قضيتا في الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف مدينة إسطنبول التركية.
وضمن الملك البرقيتين، صادق مواساته ودعواته للعلي القدير بأن يشمل الفقيدتين بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويهما جميل الصبر وحسن العزاء.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.