عاجل ...بعد اخنوش...بن كيران وامحند العنصر يتفقان "مبدئبا" على تشكيل التحالف الحكومي ﻿

مباشرة بعد لقائه برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، حل قبل قليل امحند العنصر بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران للتشاور حول تشكيل الحكومة.

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مباشرة بعد لقائه برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، حل قبل قليل امحند العنصر بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران للتشاور حول تشكيل الحكومة.



وصرح امحند العنصر أن لقاءه برئيس الحكومة كان إيجابيا، حيث اتفق الطرفان على التواجد مبدئيا في الحكومة، لكن بعد عودة العنصر للقاء حلفائه لتشكيل الإئتلاف الحكومي.



وأفاد العنصر أن حزب الإستقلال وضع نفسه جانبا من مشاورات الحكومة، موضحا ان الحكومة في صيغتها النهائية ستكون مشابهة للنسخة الأخيرة من الحكومة في صيغتها الثانية.



وأعاد العنصر نفس تصريح عزيز اخنوش بكون إعلان الإئتلاف الحكومي يحتاج لبعض الوقت للتداول، مشيرا بأن اللقاء كان مهما ويسير في اتجاه تشكيل حكومة منسجمة على حد قوله.