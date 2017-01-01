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عاجل:اعتقال مذيع تلفزيوني مشهور على خلفية تورطه في شبكة للدعارة

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 14:10 عاجل:اعتقال مذيع تلفزيوني مشهور على خلفية تورطه في شبكة للدعارة | منوعات
عاجل:اعتقال مذيع تلفزيوني مشهور على خلفية تورطه في شبكة للدعارة
اعتقلت السلطات الأمنية في السلفادور،اليوم الأربعاء، المذيع التلفزيوني الأشهر في البلاد ماكسيمليانو جونزاليز، الشهير بـ''الجورو ماكس''، وثلاثة آخرين على خلفية شبكة دعارة يجري التحقيق فيها منذ

شوف تيفي:وكالات

اعتقلت السلطات الأمنية في السلفادور،اليوم الأربعاء، المذيع التلفزيوني الأشهر في البلاد ماكسيمليانو جونزاليز، الشهير بـ"الجورو ماكس"، وثلاثة آخرين على خلفية شبكة دعارة يجري التحقيق فيها منذ عامين.

وقالت المتحدث باسم مكتب المدعي العام فيوليتا أوليفاريس، إن جونزاليز الذي يقم برنامج "دومينغو T2" أصبح رهن الاعتقال لعلاقته بقضية شبكة دعارة الأطفال وتهريب البشر.

وأضافت أوليفاريس أن قرارات الاعتقال شملت أيضا أحد رجال الأعمال البارزين، واثنين آخرين تم ضبطهم في مطار سان سلفادور أثناء عودتهم من الخارج.

وأشارت إلى أن المدعي العام دوغلاس ميلينديز أصدر أمرا باعتقال جونزاليز بعد ظهور أدلة تثبت علاقته بالشبكة، التي كانت تستدرج الأطفال والقصر ما بين 13 و17 عاما، بزعم استخدامهم في الإعلانات التلفزيونية حيث كان تقديمهم إلى رجال الأعمال لممارسة العلاقات العاطفية مقابل مبالغ تتراوح ما بين 50 إلى 300 دولار.

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