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بالصور: بعد السخرية التي تعرض لها حاتم عمور بسبب الماكياج.. مومو يسانده على طريقته الخاصة

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 14:04 بالصور: بعد السخرية التي تعرض لها حاتم عمور بسبب الماكياج.. مومو يسانده على طريقته الخاصة | ثقافة و فنون
بالصور: بعد السخرية التي تعرض لها حاتم عمور بسبب الماكياج.. مومو يسانده على طريقته الخاصة
قام المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بمومو بمساندة المغني المغربي حاتم عمور بعد الضجة العارمة والسخرية التي تعرض لها من قِبل نشطاء موقع التواصل

شوف تيفي

 قام المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بمومو بمساندة المغني المغربي حاتم عمور بعد الضجة العارمة والسخرية التي تعرض لها من قِبل نشطاء موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك بعد ظهوره بإحدى القنوات العمومية وكأنه يضع مساحيق التجميل على وجهه، وبهذا الشأن نشر مومو عبر صفتحه الرسمية على تطبيق الإنستغرام صورة له برفقة المغني المذكور معلقا عليها ب «جينا باااهتييين بلا ماكياج » في إشارة منه إلى التعليقات التي طالت مغني أغنية حسدونا.

من جهته رفض حاتم عمور الإدلاء بأي تصريح حول الأمر معتبرا أن الموضوع لا يستحق.

 

 

 

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حاتم عمور السخرية ماكياج شوف تيفي مومو

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