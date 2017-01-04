عاجل و بالصور: زينب ابنة بني ملال ضحية إرهاب تركيا..ماتت عروسة ومزال مدارت العرس فالمغرب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من عائلة زينب أيت سي ،ضحية الإرهاب الذي ضرب إسطنبول التركية ليلة رأس السنة ،أنها عقدت قرانها قبل أيام من وقوع الحادث بالكويت حيث تعمل مضيفة للطيران.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من عائلة زينب أيت سي ،ضحية الإرهاب الذي ضرب إسطنبول التركية ليلة رأس السنة ،أنها عقدت قرانها قبل أيام من وقوع الحادث بالكويت حيث تعمل مضيفة للطيران.

و قالت ذات المصادر، اليوم الأربعاء،إن المرحومة زينب كانت تنوي إقامة حفل زفافها خلال هذه الأيام إلى أن الموت الغادر غيّبها وهي لا زالت عروس.

و قد تم نقل جثمان زينب إلى منزل عائلتها ببني ملال ،حيث تم الاستقبال بالزغاريد الممزوجة بالبكاء و الألم و الحسرة على فقدان وردة البيت حسب عائلتها.