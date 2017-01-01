خاص.. لقاء سري مطول جمع بنكيران والخليفة قبل البيان الناري للقيادة التاريخية لحزب الاستقلال ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن القيادي في حزب الإستقلال محمد الخليفة قد عقد لقاءا مطولا مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بمنزل هذا الأخير ، لساعات طوال قبل صياغة البلاغ الناري للقيادة التاريخية لحزب

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كشفت مصادر مطلعة، أن القيادي في حزب الإستقلال محمد الخليفة قد عقد لقاءا مطولا مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بمنزل هذا الأخير ، لساعات طوال قبل صياغة البلاغ الناري للقيادة التاريخية لحزب الإستقلال بزعامة امحمد بوستة وعباس الفاسي في محاولة منهم لسحب الثقة من الأمين العام الحالي للحزب حميد شباط.

وحسب عدد من المتتبعين فخطوة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، بعقد الإتفاقية السرية مع امحمد الخليفة، هدفها إبقاء نصف الباب مشرعا وعدم إغلاقه بالكامل في وجه حزب الاستقلال إلى حين انعقاد المؤتمر المقبل في شهر مارس القادم لإنتخاب أمين عام جديد.

هذا، وأصدرت القيادة التاريخية لحزب الإستقلال بلاغا بزعامة امحمد بوستة وامحمد خليفة وعباس الفاسي وعبد الكريم غلاب وقعت عليه شخصيات إستقلالية أخرى، أطلقت فيه النار عن القيادة الحالية لحزب علال الفاسي...