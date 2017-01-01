هذا ماقضت به محكمة بني ملال في حق الشخص الذي تسبب في بثر رجل مهدي بسبب رصاصة الشرطة ﻿

علمت شوف تيفي أن المحكمة الجنائية بمدينة بني ملال قضت اليوم الأربعاء بالحكم على محمد.ع الذي هدد شرطة المدينة المذكورة قبل حوالي 6 أشهر بالسلاح الأبيض ب12سنة سجنا.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن المحكمة الجنائية بمدينة بني ملال قضت اليوم الأربعاء بالحكم على محمد.ع الذي هدد شرطة المدينة المذكورة قبل حوالي 6 أشهر بالسلاح الأبيض ب12سنة سجنا.

وكان المعني بالأمر الذي تسبب في عربدة بواسطة سلاحه الأبيض من الحجم الكبير في أحد الأحياء ببني ملال قد أجبر رجال الشرطة على التدخل وإطلاق النار، لكن ولسوء الحظ وجه الشرطي الحاضر بعين المكان رصاصة خاطئة حيث أُصيبت شاب يُدعى مهدي يبلغ من العمر 19 عاما على مستوى الساق أجبرت الأطباء بالمستشفى الجامعي بالدار البيضاء بثر رجله.

وأضافت ذات المصادر أنه ولحدود الساعة مازال الشاب مهدي الذي كان لاعبا لكرة القدم يعاني من آلام قوية بساقه جراء الإصابة.