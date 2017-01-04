عاجل معلومات تُنشر لأول مرة عن حياة ''ربيعة'' ضحية الإرهاب الذي هز تركيا ليلة رأس السنة ﻿

شوف تيفي:
كشف والد ربيعة ضحية الإرهاب الذي هز تركيا ليلة رأس السنة، أن ابنته المقيمة بالكويت،كانت تتواجد ليلة وقوع الحادث الإرهابي،رفقة زوجها و ابنها داخل الملهى الليلي.
و قال والد ربيعة الأم لثلاثة أطفال، في تصريح خص به "شوف تيفي"،اليوم الأربعاء، إن زوج ابنته الفلسطيني أصيب بجروح خطيرة و يتلقى العلاجات اللازمة بأحد المستشفيات بمدينة إسطنبول.
و تجرى في هذه اللحظات مراسيم دفن ربيعة بدوار ولاد غانم نواحي الجديدة، بحضور عائلتها و أقربائها.
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