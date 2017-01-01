تفاصيل اخرى حول وفاة أربعة أشخاص اختناقا بمحلبة بسطات ﻿

توصلت شوف تيفي قبل قليل بمعطيات جديدة حول الأشخاص الذين لقوا حتفهم بمحلبة بمدينة سطات صباح اليوم الأربعاء جراء اختناقهم بغاز البوطان.

شوف تيفي

توصلت شوف تيفي قبل قليل بمعطيات جديدة حول الأشخاص الذين لقوا حتفهم بمحلبة بمدينة سطات صباح اليوم الأربعاء جراء اختناقهم بغاز البوطان.

وبهذا الشأن صرح شاهد عيان لشوف تيفي على أن الزبائن المعتادين الذين يترددون للمحلبة المذكورة استغربوا عند وجودهم للمحل مغلقا خلال حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم ليقوموا بفتحه ليتفاجئوا بجثث الهالكين الذين ينحدرون من مدينة أكادير.

وأضافت ذات المصادر، أنه تم إشعار العناصر الأمنية التي حلت بعين المكان من أجل فتح تحقيق في الواقعة، كما أنه تم نقل جثامين الضحايا إلى مستودع الأموات التابع للمستشفى الإقليمي بسطات.