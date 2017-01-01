عاجل...بن كيران يفوض لأخنوش إقناع الحركة الشعبية والإتحاد الدستوري بقبول الدخول للحكومة ﻿

صرح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش مباشرة بعد لقائه مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أن الأخير قدم له عرضا ليناقشه مع حلفائه الحركة الشعبية والإتحاد الدستوري.

شوف تيفي



صرح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش مباشرة بعد لقائه مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أن الأخير قدم له عرضا ليناقشه مع حلفائه الحركة الشعبية والإتحاد الدستوري.

وأضاف عزيز أخنوش أن الحسم في تشكيل الحكومة سيكون بعد يومين، حيث أن العرض الذي قدم إليه من طرف رئيس الحكومة المعين سيتداول فيه مع كل من حزب الحركة الشعبية والإتحاد الدستوري، حيث أن موافقة الحزبين على العرض والتي سيكون بعد يومين من الآن هما المحدد لإعلان تشكيل الحكومة.