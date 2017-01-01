الفايسبوكيين يسخرون من بلاغ البيجيدي الموجه لحزب الاستقلال ﻿

خلف بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي أصدرته يوم أمس الثلاثاء، إستياءا عارما وسخرية واسعة بموقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، لإنقلابه على المبادئ والمواقف التي كان يدعو بن كيران

شوف تيفي

خلف بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي أصدرته يوم أمس الثلاثاء، إستياءا عارما وسخرية واسعة بموقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، لإنقلابه على المبادئ والمواقف التي كان يدعو بن كيران خصومه السياسيين إلى التشبث بها بطريقة "دبلوماسية".



وإنتقد رواد التواصل الإجتماعي الطريقة التي صيغ بها البلاغ واللغة التي وظفت فيه، حيث أن أمانة البيجيدي استبعدت حزب الإستقلال من المشاركة في الحكومة ومن المفاوضات الجارية لإخراجها للوجود، لكن بطريقة تمويهية لمنخرطي الحزب من جهة، وللرأي العام من جهة ثانية.



ورغم الإنتظار الكبير والمتابعة الواسعة لبلاغ أمانة البيجدي، إلا أن الجميع إتفق أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، تراجع عن وعوده وتصريحاته التي مافتئ يطلقها في جميع لقاءاته سواء مع الأجهزة التنظيمية لحزب العدالة والتنمية أو تصريحات صحفية، وهو مادفع ببعض الفايسبوكيين إلى وصف البلاغ "بتبرير الجبناء".



من جهة ثانية، تساءل بعض الفايسبوكيين عن القيم والمواقف والمبادئ التي كان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، يدافع عنها ويتشبث بها ويطالب الأحزاب السياسية الأخرى إلى تبنيها، جاء بلاغ الأمانة العامة "التبريري" لحزبه ليفند جميع إدعاءاته ويظهر بالملموس أنها لم تكن سوى تصريحات شعبوية لتهييج ودغدغة مشاعر أعضاء حزبه ومريديه.

وإستنكر الفايسبوكيون ما أسموه بالغموض في الكلمات التي وظفت في البلاغ الذي إنتظره الجميع ولمدة أيام، حيث جاء ليبعد حزب الإستقلال بعد التحالف معه لتشكيل الحكومة ويرضي من كان يصفهم بالخصوم السياسيين وهو مادفع بالمتتبعين والنشطاء إلى إعلان أن الحياة السياسية للأمين العام لحزب العدالة والتنمية بن كيران قد إقتربت من نهايتها، خاصة أن كلا من مصطفى الرميد وعزيز الرباح، غادرا الإجتماع قبل جميع الحاضرين.