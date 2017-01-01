عاجل:بعد وصول جثماني ضحيتي إسطنبول الإرهابي إلى المغرب..هذا ما طالبت به التوأم نسيمة من تركيا ﻿

لا زالت التوأم نسمة و نسيمة بمدينة إسطنبول التركية لتلقي العلاجات اللازمة بعد الاعتداء الإرهابي على ملهى ليلي بتركيا، و طالبت نسيمة و التي تتمتع بصحة جيدة من خلال صديقاتها ،من المغاربة الدعاء

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لا زالت التوأم نسمة و نسيمة بمدينة إسطنبول التركية لتلقي العلاجات اللازمة بعد الاعتداء الإرهابي على ملهى ليلي بتركيا، و طالبت نسيمة و التي تتمتع بصحة جيدة من خلال صديقاتها ،من المغاربة الدعاء لشقيقتها التوأم التي لا تزال ترقد في العناية المركزة بعد إصابتها الخطيرة بعد مرور أربعة أيام من الاعتداء.

وكان خال "نسمة "ونسيمة"، سافر يوم الاثنين، إلى اسطنبول، من أجل الاطمئنان على حالتهما الصحية، عقب إصابتهما في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول.

وقد وصل جثماني الضحيتين زينب و ربيعة إلى أرض الوطن مساء الثلاثاء،بأوامر ملكية .

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم خلف مقتل مغربيتين، وإصابة أربعة أخريات بجروح متفاوتة الخطورة تم على إثرها نقلهم إلى إحدى المستشفيات بإسطنبول لتلقي العلاجات الضرورية.