المعتصم يتهكم على بلاغ البجيدي بطريقة عادل إمام.. ! ﻿

سخر المصطفى المعتصم من غموض بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي صدر ليلة أمس الثلاثاء، بخصوص الموقف من دخول حزب الاستقلال للتحالف الحكومي، وذلك بكتابته لقصيدة شعرية “تهكمية” بالقول

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سخر المصطفى المعتصم من غموض بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي صدر ليلة أمس الثلاثاء، بخصوص الموقف من دخول حزب الاستقلال للتحالف الحكومي، وذلك بكتابته لقصيدة شعرية “تهكمية” بالقول “بيان شاعري حقا أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ذكرني بقصيدة شعرية لأحمد مطر”.

ويقول مطلع القصيدة، التي نشرها في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:

هل إذا بئس كما

قد عسى لا إنما

من إلى في ربما

هكذا سلمك الله قل الشعر

لتبقى سالما

هكذا لن تشهق الأرض

و لن تهوي السما

هكذا لن تصبح الأوراق أكفانا

و لا الحبر دما.

في إشارة إلى أن بيان العدالة والتنمية فضفاض ولا يمت للعمل التواصلي والسياسي بصلة وقال ولم يقل شيئا كما تداول ذلك فيسبوكيون تهكموا وأوردوا فيديو لعادل إمام .

مقطع عادل إمام :