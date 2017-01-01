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صادم :مصرع أربعة أشخاض اختناقا بمحلبة بسطات

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 11:49 صادم :مصرع أربعة أشخاض اختناقا بمحلبة بسطات | حوادث و حقوق
صادم :مصرع أربعة أشخاض اختناقا بمحلبة بسطات
علمت شوف تيفي أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم ليلة الثلاثاء-الأربعاء بسبب تسرب غاز البوطان، وذلك بالمحلبة التي كانوا يشتغلون فيها قيد حياتهم بمدينة سطات.

شوف تيفي

 علمت شوف تيفي أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم ليلة الثلاثاء-الأربعاء بسبب تسرب غاز البوطان، وذلك بالمحلبة التي كانوا يشتغلون فيها قيد حياتهم بمدينة سطات.

وفي تفاصيل الواقعة، كانوا المعنيين بالأمر نائمين بالمحلبة ككل ليلة ليتسرب الغاز ويُزهق أرواح أربعة أشخاص كانوا موجودين بداخلها.

 وفور وقوع الحادث، حلت بعين المكان المصالح الأمنية مرفوقين بالوقاية المدنية من أجل نقل الجثامين إلى مستودع الأموات التابع للمستشفى الإقليمي بسطات بغرض إخضاعهم للتشريح الطبي.

من جهتهم، سيفتح رحال الأمن محضر في النازلة من أجل معرفة ملابسات الحادث.

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سطات أربعة أشخاص اختناق

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