عاجل.. عزيز أخنوش يحل بمنزل بن كيران لإعلان تشكيل الحكومة ﻿

حل في هذه اللحظات رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز اخنوش بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ، لعقد لقاء حاسم لإعلان تشكيل الحكومة.

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حل في هذه اللحظات رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز اخنوش بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ، لعقد لقاء حاسم لإعلان تشكيل الحكومة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن لقاء اليوم سيكون حاسما في مسار مفاوضات تشكيل الحكومة الثانية التي مازالت لم تخرج إلى الوجود منذ أزيد من ثلاثة أشهر من الإنتخابات التشريعية.

وسبق لبلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم أمس الثلاثاء، أن دعت فيه بن كيران إلى التسريع في مواصلة المشاورات لتشكيل الحكومة.