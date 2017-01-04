بالصور.. والي جهة بني ملال خنيفرة و عدد من الشخصيات يحلون بمنزل ضحية الاعتداء الإرهابي باسطنبول هذا موعد الدفن ﻿

شوف تيفي : عبدالقادر الفطواكي
متابعة من شوف تيفي لملف الشابتين اللتان قضتا في الاعتداء الأليم الذي هز مدينة اسطنبول ليلة رأس سنة 2017 .
من المرتقب أن يورى جثمان الشابة زينب المنحدرة من مدينة بني ملال الثرى اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر بعد صلاة الجنازة بمسجد جبران بحي سمية بالمدينة.
وقد حل هذا الصباح بمنزل الضحية والي جهة بني ملال خنيفرة محمد الضرضوري و باشا مدينة بني ملال لتقديم العزاء .
وكان جثمان الراحلة قد ألحق بمستوع الأموات بمستشفى فجر اليوم على الرابعة صباحا حسب ما عاينته قناة شوف تيفي وذلك بعد إجراءات قانونية تطلبت وقت طويلا.
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