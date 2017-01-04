عاجل و بالصور.. هذا ما يقع الآن في مسقط رأس المغربية ربيعة ضحية اعتداء إسطنبول الإرهابي بعد وصول جُثتها ﻿

يعيش دوار ولاد غانم في هذه الأثناء على وقع الألم و الحزن ساعات قليلة قبل تشييع جثمان المغربية ربيعة التي قضت نحبها في حادث الملهى الليلي الإرهابي.

شوف تيفي:

يعيش دوار ولاد غانم في هذه الأثناء على وقع الألم و الحزن ساعات قليلة قبل تشييع جثمان المغربية ربيعة التي قضت نحبها في حادث الملهى الليلي الإرهابي.

و حسب ما عاينت"شوف تيفي" لم تكن والدة ربيعة المكلومة ، تتوقع أن تعود ابنتها داخل صندوق جثة هامدة ،حيث قضت ليلتها إلى جانب صندوق ابنتها الأم لثلاثة أطفال.

و سيتم تشييع جثمان الراحلة بعد صلاة الظهر بمقبرة الدوار الذي يبعد عن مدينة الجديدة بحوالي 140 كلم،وسط حضور كبير لعائلة الراحلة.