عاجل و بالصور.. هذا ما يقع الآن في مسقط رأس المغربية ربيعة ضحية اعتداء إسطنبول الإرهابي بعد وصول جُثتها ﻿

شوف تيفي:
يعيش دوار ولاد غانم في هذه الأثناء على وقع الألم و الحزن ساعات قليلة قبل تشييع جثمان المغربية ربيعة التي قضت نحبها في حادث الملهى الليلي الإرهابي.
و حسب ما عاينت"شوف تيفي" لم تكن والدة ربيعة المكلومة ، تتوقع أن تعود ابنتها داخل صندوق جثة هامدة ،حيث قضت ليلتها إلى جانب صندوق ابنتها الأم لثلاثة أطفال.
و سيتم تشييع جثمان الراحلة بعد صلاة الظهر بمقبرة الدوار الذي يبعد عن مدينة الجديدة بحوالي 140 كلم،وسط حضور كبير لعائلة الراحلة.
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