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عاجل: اعتقال 20 شخصا على خلفية هجوم إسطنبول الإرهابي

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 11:13 عاجل: اعتقال 20 شخصا على خلفية هجوم إسطنبول الإرهابي | دولي
عاجل: اعتقال 20 شخصا على خلفية هجوم إسطنبول الإرهابي
ارتفع عدد الأشخاص الذين ألقت قوات الأمن التركية القبض عليهم، اليوم الأربعاء، في ولاية إزمير ضمن التحقيقات بشأن هجوم إسطنبول الإرهابي الأخير، إلى 20 مشتبها فيهم، بينهم 11 امرأة.

شوف تيفي:

ارتفع عدد الأشخاص الذين ألقت قوات الأمن التركية القبض عليهم، اليوم الأربعاء، في ولاية إزمير ضمن التحقيقات بشأن هجوم إسطنبول الإرهابي الأخير، إلى 20 مشتبها فيهم، بينهم 11 امرأة.

وذكرت وكالة الأنباء التركية (الأناضول) نقلا عن مصادر أمنية في إزمير الواقعة غرب تركيا أن الموقوفين يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش"، مضيفة أنه يعتقد بأنهم أقاموا في ولاية قونيا في نفس المنزل مع المشتبه به في تنفيذ هجوم إسطنبول الإرهابي الأخير.

وحسب المصدر ذاته فقد ألقي القبض على الموقوفين في عملية أمنية انطلقت في الليلة الماضية واستمرت حتى صباح اليوم الأربعاء، شملت مداهمة 4 أماكن في ولاية إزمير، مشيرا إلى أن الموقوفين من داغستان وتركستان الشرقية (إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين)، وسوريا.

وأضاف أنه تم نقل الموقوفين وبصحبتهم 20 طفلا، إلى مديرية أمن إزمير.

وكانت قوات الأمن في إسطنبول قد ألقت القبض، في وقت سابق، على 16 شخصا يشتبه في علاقتهم بالهجوم، وتقوم الجهات المختصة بالاستماع إلى إفاداتهم.

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