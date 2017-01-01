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عاجل:بعد أربعة أيام..تركيا تتعرف على هوية منفذ اعتداء ليلة رأس السنة في اسطنبول

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 10:28 عاجل:بعد أربعة أيام..تركيا تتعرف على هوية منفذ اعتداء ليلة رأس السنة في اسطنبول | دولي
عاجل:بعد أربعة أيام..تركيا تتعرف على هوية منفذ اعتداء ليلة رأس السنة في اسطنبول
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الأربعاء ، أنه تم التعرف على هوية منفذ الاعتداء الذي أوقع 39 قتيلا في ملهى ليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة.

شوف تيفي:

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الأربعاء ، أنه تم التعرف على هوية منفذ الاعتداء الذي أوقع 39 قتيلا في ملهى ليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة.

وقال تشاوش أوغلو لوكالة "الأناضول" الحكومية " تم التعرف على هوية الشخص الذي ارتكب الاعتداء الارهابي في اسطنبول" بدون أن يكشف تفاصيل حول منفذ الهجوم الذي لا يزال فارا حتى الآن.

وكانت صحف تركية ذكرت، أمس الثلاثاء، أن منفذ الهجوم الذي خلف 39 قتيلا في ملهى ليلي بإسطنبول ليلة رأس السنة، قاتل في سورية في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي تبنى الهجوم.

وأوضحت هذه الصحف أن المهاجم دخل إلى تركيا من سورية، حيث كان يقاتل إلى جانب تنظيم "الدولة الإسلامية" وهو ما يفسر "إتقانه الجيد جدا لاستخدام الأسلحة النارية".
وحسب المصادر ذاتها، فإن المهاجم تدرب على حرب الشوارع في مناطق سكنية في سورية، واستخدم التقنيات التي اكتسبها هناك في اعتدائه، مضيفة أن التنظيم اختار المهاجم "خصيصا" لتنفيذ الاعتداء على ملهى "رينا" الشهير، الذي سقط فيه الكثير من القتلى الأجانب، غالبيتهم من دول عربية.

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