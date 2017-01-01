مثير وبالصورة.. مغربي بغا يغتصب ألمانية في إيطاليا.. وها شنو وقع ليه ﻿

"شوف تيفي"
قامت الشرطة الإيطالية بمدينة البندقية، نهاية الأسبوع المنصرم بإيقاف مهاجر مغربي اعترض سبيل سائحة ألمانية، وحاول اغتصابها
وحسب وسائل إعلام إيطالية فإن السائحة الألمانية، قالت للشرطة خلال التحقيق، بأن المغربي، اعترض سبيلها خلال عودتها إلى الفندق الذي تنزل به وقام بالتحرش بها قبل أن يقوم بإسقاطها أرضا محاولا ممارسة الجنس عليها.
وأوضحت المصادر ذاتها بأن مجموعة من الأشخاص، أنقذوا الألمانية التي تم نقلها إلى إحدى المستشفيات، في حين تمكن رجال الشرطة من إيقاف المغربي الذي حاول الفرار.
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