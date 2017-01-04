عاجل:بعد وصول جثتها لمسقط رأسها..أب زينب يحتج بعد تأخير تسليم جثة ابنته ببني ملال ﻿

علمت شوف تيفي ،أن والد الشابة زينب أيت سي التي قضت نحبها في اعتداء اسطنبول الإرهابي.يحتج في هذه الأثناء على ولاية أمن بني ملال مباشرة بعد وصول جثة ابنته لمسقط رأسها.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي ،أن والد الشابة زينب أيت سي التي قضت نحبها في اعتداء اسطنبول الإرهابي.يحتج في هذه الأثناء على ولاية أمن بني ملال مباشرة بعد وصول جثة ابنته لمسقط رأسها.

و حسب ما عاينت ''شوف تيفي''من عين المكان،تجري ترتيبات و إجراءات أمنية حالت دون تسليم الجثة لذويها،حيث طالب الأب بتسليم صندوق ابنته لكي تتمكن والدتها من الترحم عليها .

و لا تزال العائلة تنتظر أمام ولاية أمن بني ملال مباشرة بعد وصولهم قادمين من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء،حيث جرى تسليم الضحيتين اللتين لقيتا مصرعهما في اعتداء اسطنبول بأوامر ملكية.

