المصالح الأمنية تؤكد عدم تقاعسها في إيقاف الملقب بـ ''الروبيو''بالبيضاء ﻿

كشفت ولاية أمن الدار البيضاء في بيان لها توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، بأن مصالح الأمن لم تتقاعس في القيام بمهامها المتعلقة باعتقال مشتبه فيه ملقب بـ ''الروبيو'' بحي سيدي معروف بالبيضاء.

"شوف تيفي"

كشفت ولاية أمن الدار البيضاء في بيان لها توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، بأن مصالح الأمن لم تتقاعس في القيام بمهامها المتعلقة باعتقال مشتبه فيه ملقب بـ "الروبيو" بحي سيدي معروف بالبيضاء.

وأوضحت الولاية بأنه تم إيقاف المعني بالأمر من أجل اتهامه بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها سيدة حول تعرضها للسرقة بالعنف من قبل المعني بالأمر، ليتبين من خلال الأبحاث والتحريات أنها كانت رفقة هذا الأخير في جلسة خاصة ليلة 26 من دجنبر 2016، قبل أن يدخلا في نزاع بعد استيلائها على هاتفه النقال، ليتم تقديم الطرفين أمام العدالة من أجل إهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة وتبادل العنف.