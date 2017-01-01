خطير..مسلحون بالسيوف يشرملون سائحا إيطاليا بطريقة بشعة ببرشيد ﻿

شهدت ميدنة برشيد، اليوم الثلاثاء، وقوع جريمة مروعة، بطلها ثلاثة شباب، أقدموا على شرملة سائح إيطالي بطريقة بشعة تهز النفوس.

"شوف تيفي"



شهدت ميدنة برشيد، اليوم الثلاثاء، وقوع جريمة مروعة، بطلها ثلاثة شباب، أقدموا على شرملة سائح إيطالي بطريقة بشعة تهز النفوس.



وتعود تفاصيل الجريمة، حينما تفاجأ الضحية بثلاثة شبان يحاصرونه، قبل أن يقوم أحدهم بتوجيه طعنة خاطفة له على مستوى اليد بواسطة سيف، حتى يتم إضعافه لسرقة ما بحوزته.



وفور وقوع هذه النازلة الخطيرة، حلت المصالح الأمنية التي استنفرت قواتها لإلقاء القبض على المتورطين الذين فروا إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل الإيطالي المصاب على وجه السرعة إلى إحدى المستشفيات بمدينة الدار البيضاء في حالة حرجة لتلقي العلاجات الضرورية.