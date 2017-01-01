مثير وبالفيديو..بوجه مكشوف عصابة تنفذ عملية سرقة خطيرة في مدينة وجدة ﻿

قامت عصابة إجرامية بمدينة وجدة، أخيرا، بتنفيذ عملية سرقة مثيرة، وذلك بالهجوم بشكل جماعي وسرقة هاتف نقال لأحد الأشخاص كان داخل سيارته.

"شوف تيفي"

قامت عصابة إجرامية بمدينة وجدة، أخيرا، بتنفيذ عملية سرقة مثيرة، وذلك بالهجوم بشكل جماعي وسرقة هاتف نقال لأحد الأشخاص كان داخل سيارته.

وتناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية، مقطع فيديو، أظهر التفاصيل الكاملة لعميلة السرقة، التي وقعت بشكل خاطف، حيث وجد الضحية نفسه في ثواني معدودة بلا هاتف نقال.

وفور تداول هذا الفيديو، تفاعل النشطاء بشكل كبير، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بالتحرك السريع وإيقاف هذه العصابة التي قد تتورط في تنفيذ عمليات أخرى.