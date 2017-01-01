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فضيحة بأيت ملول: ضبط متزوج وعشيقته في وضع مخل بالحياء وهما في حالة سكر..وها شنو وقع ليهم

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 00:06 فضيحة بأيت ملول: ضبط متزوج وعشيقته في وضع مخل بالحياء وهما في حالة سكر..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق
فضيحة بأيت ملول: ضبط متزوج وعشيقته في وضع مخل بالحياء وهما في حالة سكر..وها شنو وقع ليهم
تمكنت مصالح الأمن على مستوى حي الحرش بأيت ملول، أمس الاثنين من إيقاف رجل وامرأة داخل إحدى المنازل، متلبسين بالخيانة الزوجية والسكر العلني البيّن.

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح الأمن على مستوى حي الحرش بأيت ملول، أمس الاثنين من إيقاف رجل وامرأة داخل إحدى المنازل، متلبسين بالخيانة الزوجية والسكر العلني البيّن.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد بينت التحقيقات الأولية أن نفس الشخص الذي تم إيقافه وهو متزوج، مبحوث عنه من طرف مصالح الدرك الملكي في قضيتين، الأولى تتعلق بالاغتصاب والثانية من أجل تكوين عصابة إجرامية.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، وضعت المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة.

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