 عاجل..قاتل زوجته في الشارع بالفقيه بن صالح ملقب بـ ''شحيمة'' وهذا هو مصيره وسبب ارتكابه لجريمته البشعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير..مسلحون بالسيوف يشرملون سائحا إيطاليا بطريقة بشعة ببرشيد | حوادث و حقوق

خطير..مسلحون بالسيوف يشرملون سائحا إيطاليا بطريقة بشعة ببرشيد

مثير وبالفيديو..بوجه مكشوف عصابة تنفذ عملية سرقة خطيرة في مدينة وجدة | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو..بوجه مكشوف عصابة تنفذ عملية سرقة خطيرة في مدينة وجدة

فضيحة بأيت ملول: ضبط متزوج وعشيقته في وضع مخل بالحياء وهما في حالة سكر..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

فضيحة بأيت ملول: ضبط متزوج وعشيقته في وضع مخل بالحياء وهما في حالة سكر..وها شنو وقع ليهم

عاجل..قاتل زوجته في الشارع بالفقيه بن صالح ملقب بـ شحيمة وهذا هو مصيره وسبب ارتكابه لجريمته البشعة | حوادث و حقوق

عاجل..قاتل زوجته في الشارع بالفقيه بن صالح ملقب بـ ''شحيمة'' وهذا هو مصيره وسبب ارتكابه لجريمته

عاجل وبالفيديو: جثماني ضحيتي الملهى الليلي بتركيا يصلان في هذه اللحظات إلى مطار محمد الخامس | مجتمع

عاجل وبالفيديو: جثماني ضحيتي الملهى الليلي بتركيا يصلان في هذه اللحظات إلى مطار محمد الخامس

بعد البلاغ :إدريس قصوري...البيجيدي يفك الإرتباط السياسي بخصوص الحكومة مع حزب الإستقلال آنيا.. | بوليتيك

بعد البلاغ :إدريس قصوري...''البيجيدي'' يفك الإرتباط السياسي بخصوص الحكومة مع حزب الإستقلال آنيا..

بث مباشر.. هذا ما يقع في مطار محمد الخامس قبل وصول جثماني ضحيتي الملهى الليلي بتركيا | مجتمع

بث مباشر.. هذا ما يقع في مطار محمد الخامس قبل وصول جثماني ضحيتي الملهى الليلي بتركيا

عاجل وبالفيديو..مزالة نايضة في الجزائر في ثورة الخبز ..والبوليس كيطلق القرطاس على الجزائريين | دولي

عاجل وبالفيديو..مزالة نايضة في الجزائر في ''ثورة الخبز'' ..والبوليس كيطلق القرطاس على الجزائريين

عاجل و بالصورة:هذا ما يقع في مطار محمد الخامس قبل وصول جثماني ضحيتي الملهى الليلي بتركيا | مجتمع

عاجل و بالصورة:هذا ما يقع في مطار محمد الخامس قبل وصول جثماني ضحيتي الملهى الليلي بتركيا

2017 سنة الأمل !!!

عاجل..قاتل زوجته في الشارع بالفقيه بن صالح ملقب بـ ''شحيمة'' وهذا هو مصيره وسبب ارتكابه لجريمته البشعة

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 23:46 عاجل..قاتل زوجته في الشارع بالفقيه بن صالح ملقب بـ شحيمة وهذا هو مصيره وسبب ارتكابه لجريمته البشعة | حوادث و حقوق
عاجل..قاتل زوجته في الشارع بالفقيه بن صالح ملقب بـ ''شحيمة'' وهذا هو مصيره وسبب ارتكابه لجريمته البشعة
علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية، بمدينة الفقيه بنصالح، تمكنت ليلة اليوم الثلاثاء، من إيقاف شخص، تورط قبل ثلاث ساعات بقتل زوجته بطريقة بشعة بالفقيه بنصالح.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمنية، بمدينة الفقيه بنصالح، تمكنت ليلة اليوم الثلاثاء، من إيقاف شخص، تورط قبل ثلاث ساعات بقتل زوجته بطريقة بشعة بالفقيه بنصالح.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر من ذوي السوابق العدلية في عقده الرابع، وهو ملقب بـ "شحيمة"، وقد تم إيقافه بالقرب من المحطة الطرقية خلال محاولته مغادرة المدينة.

وأضاف المصدر ذاته بأن السبب الرئيسي الذي دفع "شحيمة" إلى ارتكاب جريمته، هو الشك في خيانة زوجته له حينما كان خلف القضبان الحديدية بأحد السجون.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي شحيمة الخيانة الفقيه بنصالح

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير..مسلحون بالسيوف يشرملون سائحا إيطاليا بطريقة بشعة ببرشيد | حوادث و حقوق

خطير..مسلحون بالسيوف يشرملون سائحا إيطاليا بطريقة بشعة ببرشيد

مثير وبالفيديو..بوجه مكشوف عصابة تنفذ عملية سرقة خطيرة في مدينة وجدة | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو..بوجه مكشوف عصابة تنفذ عملية سرقة خطيرة في مدينة وجدة

فضيحة بأيت ملول: ضبط متزوج وعشيقته في وضع مخل بالحياء وهما في حالة سكر..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

فضيحة بأيت ملول: ضبط متزوج وعشيقته في وضع مخل بالحياء وهما في حالة سكر..وها شنو وقع ليهم

عاجل وحصري.. تفاصيل جديدة في قضية الجنين الذي وجد في حاوية الأزبال بالبرنوصي | حوادث و حقوق

عاجل وحصري.. تفاصيل جديدة في قضية الجنين الذي وجد في حاوية الأزبال بالبرنوصي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

العاصمة الإقتصادية الدار البيضاء تشرع في أولى الخطوات العملية لتتحول إلى مدينة ذكية | قنوات أخرى
منذ 1 دقيقة

العاصمة الإقتصادية الدار البيضاء تشرع في أولى الخطوات العملية لتتحول إلى مدينة ذكية

بشرى للمغاربة .. و أخيرا البنوك الاسلامية في المغرب | قنوات أخرى

بشرى للمغاربة .. و أخيرا البنوك الاسلامية في المغرب

إنتظارات الشارع المغربي من الحكومة في سنة 2017 | قنوات أخرى

إنتظارات الشارع المغربي من الحكومة في سنة 2017

أول تصريح لأخ ربيعة المغربية ضحية اعتداء الملهى الليلي باسطنبول لحظة تسليم جثتها بمطار محمد الخامس..ختي غدروها الإرهابيين فتركيا | بــووز

أول تصريح لأخ ربيعة المغربية ضحية اعتداء الملهى الليلي باسطنبول لحظة تسليم جثتها بمطار محمد الخامس..ختي غدروها الإرهابيين فتركيا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير..مسلحون بالسيوف يشرملون سائحا إيطاليا بطريقة بشعة ببرشيد | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

خطير..مسلحون بالسيوف يشرملون سائحا إيطاليا بطريقة بشعة ببرشيد

مثير وبالفيديو..بوجه مكشوف عصابة تنفذ عملية سرقة خطيرة في مدينة وجدة | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو..بوجه مكشوف عصابة تنفذ عملية سرقة خطيرة في مدينة وجدة

فضيحة بأيت ملول: ضبط متزوج وعشيقته في وضع مخل بالحياء وهما في حالة سكر..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

فضيحة بأيت ملول: ضبط متزوج وعشيقته في وضع مخل بالحياء وهما في حالة سكر..وها شنو وقع ليهم

عاجل..قاتل زوجته في الشارع بالفقيه بن صالح ملقب بـ شحيمة وهذا هو مصيره وسبب ارتكابه لجريمته البشعة | حوادث و حقوق

عاجل..قاتل زوجته في الشارع بالفقيه بن صالح ملقب بـ ''شحيمة'' وهذا هو مصيره وسبب ارتكابه لجريمته

﻿ ﻿
أمس 23:27 GMT

عاجل وبالفيديو: جثماني ضحيتي الملهى الليلي بتركيا يصلان في هذه اللحظات إلى مطار محمد الخامس

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.