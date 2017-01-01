عاجل..قاتل زوجته في الشارع بالفقيه بن صالح ملقب بـ ''شحيمة'' وهذا هو مصيره وسبب ارتكابه لجريمته البشعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية، بمدينة الفقيه بنصالح، تمكنت ليلة اليوم الثلاثاء، من إيقاف شخص، تورط قبل ثلاث ساعات بقتل زوجته بطريقة بشعة بالفقيه بنصالح.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمنية، بمدينة الفقيه بنصالح، تمكنت ليلة اليوم الثلاثاء، من إيقاف شخص، تورط قبل ثلاث ساعات بقتل زوجته بطريقة بشعة بالفقيه بنصالح.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر من ذوي السوابق العدلية في عقده الرابع، وهو ملقب بـ "شحيمة"، وقد تم إيقافه بالقرب من المحطة الطرقية خلال محاولته مغادرة المدينة.



وأضاف المصدر ذاته بأن السبب الرئيسي الذي دفع "شحيمة" إلى ارتكاب جريمته، هو الشك في خيانة زوجته له حينما كان خلف القضبان الحديدية بأحد السجون.