عاجل وبالفيديو: جثماني ضحيتي الملهى الليلي بتركيا يصلان في هذه اللحظات إلى مطار محمد الخامس ﻿

وصل في هذه الأثناء، جثماني المغربيتين،زينب وربيعة المغربيتين اللتين لقيتا مصرعهما بطريقة بشعة داخل الملهى الليلي الذي هزه الإرهاب بإسطنبول ليلة رأس السنة، إلى مطار محمد الخامس في هذه الأثناء.

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وصل في هذه الأثناء، جثماني المغربيتين،زينب وربيعة المغربيتين اللتين لقيتا مصرعهما بطريقة بشعة داخل الملهى الليلي الذي هزه الإرهاب بإسطنبول ليلة رأس السنة، إلى مطار محمد الخامس في هذه الأثناء.

وينتظر في هذه اللحظات وصول عامل جهة الدار البيضاء-سطات،خالد سفير،لتسليم الجثث إلى ذويهم.

وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته السامية للتكفل بنقل جثماني المواطنتين المغربيين اللذين قتلا في هذا الهجوم الإرهابي الذي ضرب منشأة سياحية بإسطنبول، وكذا بمصاريف استشفاء بالمواطنات اللواتي أصبن بجروح في هذا الاعتداء.