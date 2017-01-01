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بعد البلاغ :إدريس قصوري...''البيجيدي'' يفك الإرتباط السياسي بخصوص الحكومة مع حزب الإستقلال آنيا..

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 23:23 بعد البلاغ :إدريس قصوري...البيجيدي يفك الإرتباط السياسي بخصوص الحكومة مع حزب الإستقلال آنيا.. | بوليتيك
بعد البلاغ :إدريس قصوري...''البيجيدي'' يفك الإرتباط السياسي بخصوص الحكومة مع حزب الإستقلال آنيا..
كشف المحلل السياسي والأستاذ الجامعي إدريس قصوري أن البلاغ الصادر عن إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عشية اليوم الثلاثاء، هو إعلان لفك الإرتباط السياسي في ما يتعلق بتشكيل الحكومة بين

شوف تيفي

كشف المحلل السياسي والأستاذ الجامعي إدريس قصوري أن البلاغ الصادر عن إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عشية اليوم الثلاثاء، هو إعلان لفك الإرتباط السياسي في ما يتعلق بتشكيل الحكومة بين العدالة والتنمية وحزب الإستقلال في المرحلة الراهنة، لكنه يؤسس لعلاقات قوية في المستقبل.

وتابع المحلل السياسي قراءته في رسائل بلاغ الأمانة العامة، أن حزب الإستقلال هو من وضع نفسه خارج مفاوضات تشكيل الحكومة وأجبر رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران إستبعاده بخطبة دبلوماسية، لكنه بالمقابل قدم هدية ثمينة لحزب العدالة والتنمية، عبر التشبث بتواجده في الأغلبية الحكومية داخل البرلمان.

وأفاد قصوري، أن البلاغ حمل إشارات قوية للعلاقة التي ستجمع الحزبين في المستقبل، مضيفا أن البلاغ أكد على بداية العد العكسي لتشكيل الحكومة.

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