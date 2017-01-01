 عاجل وبالفيديو..مزالة نايضة في الجزائر في ''ثورة الخبز'' ..والبوليس كيطلق القرطاس على الجزائريين ﻿
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عاجل وبالفيديو..مزالة نايضة في الجزائر في ''ثورة الخبز'' ..والبوليس كيطلق القرطاس على الجزائريين

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 22:53 عاجل وبالفيديو..مزالة نايضة في الجزائر في ثورة الخبز ..والبوليس كيطلق القرطاس على الجزائريين | دولي
عاجل وبالفيديو..مزالة نايضة في الجزائر في ''ثورة الخبز'' ..والبوليس كيطلق القرطاس على الجزائريين
أظهر مقطع فيديو في إحدى الصفحات الفايسبوكية، مقطع فيديو مثير، يوضح إطلاق الشرطة الجزائرية للرصاص على مجموعة من المواطنين الجزائريين المحتجين بسبب غلاء المعيشة.

"شوف تيفي"

أظهر مقطع فيديو في إحدى الصفحات الفايسبوكية، مقطع فيديو مثير، يوضح إطلاق الشرطة الجزائرية للرصاص على مجموعة من المواطنين الجزائريين المحتجين بسبب غلاء المعيشة.

وحسب النشطاء الجزائريين في تفاعلهم فإن السلطات الجزائرية، تقوم بمحاولات لإطفاء نار ما أطلقوا عليها "ثورة الخبز" الرافضة لغلاء الأسعار والزيادة في المواد الغذائية.
تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام جزائرية، كشفت بأن العديد من المدن، عرفت وقفات احتجاجية، رفعها خلالها الجزائريون مجموعة من الشعارات الغاضبة من قصر المرادية.

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