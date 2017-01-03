عاجل و بالصورة:هذا ما يقع في مطار محمد الخامس قبل وصول جثماني ضحيتي الملهى الليلي بتركيا ﻿

تعيش جنبات مطار محمد الخامس بالدار البيضاء على إيقاع الترقب والانتظار قبل وصول جثماني الضحيتين زينب و ربيعة اللتين لقيتا مصرعهما بطريقة بشعة داخل الملهى الليلي الذي هزه الإرهاب بإسطنبول ليلة رأس

شوف تيفي:

تعيش جنبات مطار محمد الخامس بالدار البيضاء على إيقاع الترقب والانتظار قبل وصول جثماني الضحيتين زينب و ربيعة اللتين لقيتا مصرعهما بطريقة بشعة داخل الملهى الليلي الذي هزه الإرهاب بإسطنبول ليلة رأس السنة.

و حسب ما علمت به "شوف تيفي" يصل جثماني الضحيتين في حدود الساعة الحادية عشر ليلا إلى مطار محمد الخامس.

وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته السامية للتكفل بنقل جثماني المواطنتين المغربيتين اللتين قتلتا في هذا الهجوم الإرهابي الذي ضرب منشأة سياحية بإسطنبول، وكذا بمصاريف استشفاء المواطنات اللواتي أصبن بجروح في هذا الاعتداء.