بن كيران يشيد بموقف حزب الإستقلال ويضعه في دائرة المبعدين بطريقة ديبلوماسية ﻿

دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها عقب الإجتماع الحاسم لمساء اليوم الثلاثاء، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة المعين لمواصلة التشاور من أجل تسريع تشكيل الحكومة في إطار المعطيات

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دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها عقب الإجتماع الحاسم لمساء اليوم الثلاثاء، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة المعين لمواصلة التشاور من أجل تسريع تشكيل الحكومة في إطار المعطيات السياسية التي نتجت عن إنتخابات السابع من أكتوبر 2016 وإستحضارا للمبادئ والقيم التي يؤمن بها الحزب.

وثمن بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قرار المجلس الوطني الإستثنائي لحزب الإستقلال والتوجه الذي عبر عنه الحزب باعتبار نفسه "جزءا من الأغلبية البرلمانية بغض النظر عن مشاركته أو عدم مشاركته في الحكومة وبما يؤسس لمرحلة جديدة لتكثل القوى الوطنية وتحالفها لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، معتبرا إياه موقفا تاريخيا في حق حزب العدالة والتنمية.

ونوه بلاغ أمانة البيجيدي بالرسائل السياسية الواضحة في البيان الختامي للمجلس الوطني الإستثنائي لحزب الإستقلال وتفهمه للتطورات السياسية وتغليبه للمصلحة العليا للوطن، وتقدر إشارته إلى حزب العدالة والتنمية، كما حيت الأمانة العامة لموقف الصمود الذي أبان عنه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بخصوص حرصه على مشاركة حزب الإستقلال في الحكومة.