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عاجل وحصري.. تفاصيل جديدة في قضية الجنين الذي وجد في حاوية الأزبال بالبرنوصي

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 22:19 عاجل وحصري.. تفاصيل جديدة في قضية الجنين الذي وجد في حاوية الأزبال بالبرنوصي | حوادث و حقوق
عاجل وحصري.. تفاصيل جديدة في قضية الجنين الذي وجد في حاوية الأزبال بالبرنوصي
في جديد قضية الرضيع الذي وجد في حاوية للأزبال، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المكان الذي وجد به قرب عمارة 40، بشارع امبارك بن أبو بكر

شوف تيفي

في جديد قضية الرضيع الذي وجد في حاوية للأزبال، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المكان الذي وجد به قرب عمارة 40، بشارع امبارك بن أبو بكر في حي القدس بالبرنوصي، وأن الجنين الحديث الولادة، وجد في "ميكا" بلاستيكية، وبعد تجمهر المواطنين على الحادث الصادم، حضرت السلطات المحلية التابعة للدائرة 51 بالقدس.

وأضاف المصدر ذاته أن من محاسن الصدف، كانت الشرطة في الطريق إلى المكان نفسه من أجل اعتقال أحد المبحوث عنهم، فصادفت حادث وجود الجنين الذي كان متوفى في حاوية الأزبال.

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‫شوف تيفي

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اعتقال جنين البرنوصي حادث

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