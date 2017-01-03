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عاجل وانفراد:مدير أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد يجري عملية جراحية مستعجلة وهاعلاش | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد:مدير أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد يجري عملية جراحية مستعجلة وهاعلاش

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عاجل وانفراد:مدير أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد يجري عملية جراحية مستعجلة وهاعلاش

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 21:49 عاجل وانفراد:مدير أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد يجري عملية جراحية مستعجلة وهاعلاش | ثقافة و فنون
عاجل وانفراد:مدير أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد يجري عملية جراحية مستعجلة وهاعلاش
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن مدير أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد،رضى البرادي دخل إلى إحدى المصحات الخاصة اليوم الثلاثاء

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن مدير أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد،رضى البرادي دخل إلى إحدى المصحات الخاصة اليوم الثلاثاء وأجرى عملية مستعجلة.
و حسب مصادرنا استأصل رضى المرارة في عملية مستعجلة بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.

ويعتبر رضى البرادي من بين الأصدقاء المقربين جدا للفنان المغربي سعد لمجرد،و مدير أعماله الذي كان يتواجد معه بباريس لحظة اعتقاله من طرف الشرطة الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.

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‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سعد لمجرد عملية جراحية مصحة خاصة

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