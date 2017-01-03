عاجل وحصري: العثور على جنين بحاوية الأزبال وها فين ﻿

عثر مجموعة من المواطنين في حدود الساعة الخامسة على جنين حديث الولادة بحي البرنوصي ، حين كان أحد ''البوعارا'' يفتش في حاوية أزبال

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عثر مجموعة من المواطنين في حدود الساعة الخامسة على جنين حديث الولادة بحي البرنوصي ، حين كان أحد "البوعارا" يفتش في حاوية أزبال وسقط منه كيس بلاستيكي تبين أنه يوجد به جنين حديث الولادة حسب مصدر من عين المكان.

أضاف المصدر ذاته أن مصالح الوقاية المدنية انتقلت إلى عين المكان، وحملت جثة الرضيع إلى مركز التشريح الطبي بالرحمة، في حين تم فتح تحقيق في النازلة.