 غليان داخل الحركة الشعبية بسبب الإستوزار وترقب وسط حزب الإتحاد الدستوري ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تنفي ما تم نشر حول ظروف عمل موظفي القطاع | بوليتيك

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تنفي ما تم نشر حول ظروف عمل موظفي القطاع

غليان داخل الحركة الشعبية بسبب الإستوزار وترقب وسط حزب الإتحاد الدستوري | بوليتيك

غليان داخل الحركة الشعبية بسبب الإستوزار وترقب وسط حزب الإتحاد الدستوري

عاجل..ياربي السلامة: زوج يقتل زوجته بجنوية في الشارع العام بالفقيه بن صالح.. وهذه هي التفاصيل المروعة | حوادث و حقوق

عاجل..ياربي السلامة: زوج يقتل زوجته بجنوية في الشارع العام بالفقيه بن صالح.. وهذه هي التفاصيل

انفراد.. هذا هو الشخص الذي سافر إلى تركيا للاطمئنان على الحالة الصحية للمغربيتين التوأم ضحيتي هجوم الملهى الليلي على اسطنبول | مجتمع

انفراد.. هذا هو الشخص الذي سافر إلى تركيا للاطمئنان على الحالة الصحية للمغربيتين التوأم ضحيتي هجوم

عاجل..ترحيل جثماني المغربيتين ضحيتي هجوم اسطنبول الدموي من تركيا إلى المغرب | مجتمع

عاجل..ترحيل جثماني المغربيتين ضحيتي هجوم اسطنبول الدموي من تركيا إلى المغرب

عزيز الفاضلي يصور فيلما سينمائيا جديدا بعد غياب طويل | ثقافة و فنون

عزيز الفاضلي يصور فيلما سينمائيا جديدا بعد غياب طويل

مثير.. مطاردة هوليودية لأخطر لص في أكادير فوق الأسطح.. وها باش سالات+صور | حوادث و حقوق

مثير.. مطاردة هوليودية لأخطر لص في أكادير فوق الأسطح.. وها باش سالات+صور

الشاب خالد خذا 150 مليون من عند المصريين فساعتين وهاكيفاش | ثقافة و فنون

الشاب خالد خذا 150 مليون من عند المصريين فساعتين وهاكيفاش

أعضاء أمانة البيجيدي يتقاطرون على مقر حزبهم لحسم الإئتلاف الحكومي المقبل | بوليتيك

أعضاء أمانة ''البيجيدي'' يتقاطرون على مقر حزبهم لحسم الإئتلاف الحكومي المقبل

2017 سنة الأمل !!!

غليان داخل الحركة الشعبية بسبب الإستوزار وترقب وسط حزب الإتحاد الدستوري

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 20:31 غليان داخل الحركة الشعبية بسبب الإستوزار وترقب وسط حزب الإتحاد الدستوري | بوليتيك
غليان داخل الحركة الشعبية بسبب الإستوزار وترقب وسط حزب الإتحاد الدستوري
في الوقت الذي ينتظر فيه المتتبعون للشأن السياسي والحزبي بالمغرب، إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقد في هذه الأثناء، كشفت مصادر مطلعة عن توصل إدارة حزب الحركة الشعبية لطلبات

شوف تيفي

في الوقت الذي ينتظر فيه المتتبعون للشأن السياسي والحزبي بالمغرب، إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقد في هذه الأثناء، كشفت مصادر مطلعة عن توصل إدارة حزب الحركة الشعبية لطلبات الإستوزار في الحكومة المقبلة مباشرة بعد الإجتماع الأخير لعبد الإله بن كيران بمنزله في الرباط مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن عددا من قياديي حزب الحركة الشعبية، وضعوا طلبات للإستوزار في الحكومة المقبلة التي بات مؤكدا تواجد حزب السنبلة فيها، حيث يواصل قياديون في الحزب حشد دعم الصقور والنافذين كوسيلة للضغط بهدف التواجد في الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران.

وأفادت ذات المصادر، أن التوجه العام لدى الحزب هو إقصاء عدد كبير من الوزراء الذين شاركوا في الحكومة السابقة بعد الفضائح التي دفعت بعضهم إلى الإستقالة، فيما أخطاء آخرين إستغلت ضد الحزب في الحملة الإنتخابية الأخيرة، حيث ينتظر أن تدور حرب شرسة داخل دواليب الحزب قبل الإتفاق على الأسماء الثلاثة بالقطاع الوزاري الذي سيكون من نصيب الحزب، والتي سيقدمها رئيس الحكومة بن كيران للملك محمد السادس لإختيار واحد منها.

من جهة ثانية يعيش حزب الإتحاد الدستوري على وقع حالة من الإنتظارية والترقب لما ستؤول إليه الأوضاع، حيث أن قياديي الحزب فوضوا لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، التفاوض بإسمهم بشكل غير مباشر منذ إعلان التنسيق بين برلمانيي الحزبين داخل قبة البرلمان.

هذا، وتتوجه الأنظار في هذه اللحظات إلى مقر حزب العدالة والتنمية، الذي يشهد إجتماعا حاسما لأمانته العامة لمناقشة التنظيمات السياسية التي سيتقاسم معها تسيير الحكومة المقبلة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة أخنوش لعنصر الرئيس التفاوض الأحرار شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تنفي ما تم نشر حول ظروف عمل موظفي القطاع | بوليتيك

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تنفي ما تم نشر حول ظروف عمل موظفي القطاع

أعضاء أمانة البيجيدي يتقاطرون على مقر حزبهم لحسم الإئتلاف الحكومي المقبل | بوليتيك

أعضاء أمانة ''البيجيدي'' يتقاطرون على مقر حزبهم لحسم الإئتلاف الحكومي المقبل

البودشيشون يشكرون الملك محمد السادس للعناية الخاصة التي أولاها لشيخهم | بوليتيك

البودشيشون يشكرون الملك محمد السادس للعناية الخاصة التي أولاها لشيخهم

خطير.. زعيم البوليساريو يتسلل لإسبانيا بهدف إجراء عملية جراحية بوثائق مزورة | بوليتيك

خطير.. زعيم البوليساريو يتسلل لإسبانيا بهدف إجراء عملية جراحية بوثائق مزورة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شهادة صادمة و بوجه مكشوف لشابة مغربية لبست ثوب الرجال.. المجتمع فرض عليا نكون ولد باش ميتكرفصوش عليا الدراري..للمساعدة(فيديو) | حالة خاصة
منذ 10 دقائق

شهادة صادمة و بوجه مكشوف لشابة مغربية لبست ثوب الرجال.. المجتمع فرض عليا نكون ولد باش ميتكرفصوش عليا الدراري..للمساعدة(فيديو)

بالفيديو.. لحظة وصول بنكيران وزعماء البيجيدي لاجتماع الحسم في الحكومة | بــووز

بالفيديو.. لحظة وصول بنكيران وزعماء البيجيدي لاجتماع الحسم في الحكومة

بنكيران مغاديش يكمل فالحكومة و غيمرض بأزمة نفسية صعيبة (فيديو) | بــووز

بنكيران مغاديش يكمل فالحكومة و غيمرض بأزمة نفسية صعيبة (فيديو)

شوفو عريس فرحان..نهار عرسو أشنو دار منين شاف مرتو‎ | قنوات أخرى

شوفو عريس فرحان..نهار عرسو أشنو دار منين شاف مرتو‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تنفي ما تم نشر حول ظروف عمل موظفي القطاع | بوليتيك
منذ 58 دقيقة

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تنفي ما تم نشر حول ظروف عمل موظفي القطاع

غليان داخل الحركة الشعبية بسبب الإستوزار وترقب وسط حزب الإتحاد الدستوري | بوليتيك

غليان داخل الحركة الشعبية بسبب الإستوزار وترقب وسط حزب الإتحاد الدستوري

عاجل..ياربي السلامة: زوج يقتل زوجته بجنوية في الشارع العام بالفقيه بن صالح.. وهذه هي التفاصيل المروعة | حوادث و حقوق

عاجل..ياربي السلامة: زوج يقتل زوجته بجنوية في الشارع العام بالفقيه بن صالح.. وهذه هي التفاصيل

انفراد.. هذا هو الشخص الذي سافر إلى تركيا للاطمئنان على الحالة الصحية للمغربيتين التوأم ضحيتي هجوم الملهى الليلي على اسطنبول | مجتمع

انفراد.. هذا هو الشخص الذي سافر إلى تركيا للاطمئنان على الحالة الصحية للمغربيتين التوأم ضحيتي هجوم

﻿ ﻿
اليوم 18:25 GMT

عاجل..مصيبة تهز المحمدية: شخص حاول إنقاذ شاب من الغرق في شاطئ لافاليز فكان مصيره الموت..وهذه هي التفاصيل الصادمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.