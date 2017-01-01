غليان داخل الحركة الشعبية بسبب الإستوزار وترقب وسط حزب الإتحاد الدستوري ﻿

في الوقت الذي ينتظر فيه المتتبعون للشأن السياسي والحزبي بالمغرب، إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقد في هذه الأثناء، كشفت مصادر مطلعة عن توصل إدارة حزب الحركة الشعبية لطلبات

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في الوقت الذي ينتظر فيه المتتبعون للشأن السياسي والحزبي بالمغرب، إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقد في هذه الأثناء، كشفت مصادر مطلعة عن توصل إدارة حزب الحركة الشعبية لطلبات الإستوزار في الحكومة المقبلة مباشرة بعد الإجتماع الأخير لعبد الإله بن كيران بمنزله في الرباط مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن عددا من قياديي حزب الحركة الشعبية، وضعوا طلبات للإستوزار في الحكومة المقبلة التي بات مؤكدا تواجد حزب السنبلة فيها، حيث يواصل قياديون في الحزب حشد دعم الصقور والنافذين كوسيلة للضغط بهدف التواجد في الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران.

وأفادت ذات المصادر، أن التوجه العام لدى الحزب هو إقصاء عدد كبير من الوزراء الذين شاركوا في الحكومة السابقة بعد الفضائح التي دفعت بعضهم إلى الإستقالة، فيما أخطاء آخرين إستغلت ضد الحزب في الحملة الإنتخابية الأخيرة، حيث ينتظر أن تدور حرب شرسة داخل دواليب الحزب قبل الإتفاق على الأسماء الثلاثة بالقطاع الوزاري الذي سيكون من نصيب الحزب، والتي سيقدمها رئيس الحكومة بن كيران للملك محمد السادس لإختيار واحد منها.

من جهة ثانية يعيش حزب الإتحاد الدستوري على وقع حالة من الإنتظارية والترقب لما ستؤول إليه الأوضاع، حيث أن قياديي الحزب فوضوا لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، التفاوض بإسمهم بشكل غير مباشر منذ إعلان التنسيق بين برلمانيي الحزبين داخل قبة البرلمان.

هذا، وتتوجه الأنظار في هذه اللحظات إلى مقر حزب العدالة والتنمية، الذي يشهد إجتماعا حاسما لأمانته العامة لمناقشة التنظيمات السياسية التي سيتقاسم معها تسيير الحكومة المقبلة.