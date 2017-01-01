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عاجل..ياربي السلامة: زوج يقتل زوجته بجنوية في الشارع العام بالفقيه بن صالح.. وهذه هي التفاصيل المروعة

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 20:18 عاجل..ياربي السلامة: زوج يقتل زوجته بجنوية في الشارع العام بالفقيه بن صالح.. وهذه هي التفاصيل المروعة | حوادث و حقوق
عاجل..ياربي السلامة: زوج يقتل زوجته بجنوية في الشارع العام بالفقيه بن صالح.. وهذه هي التفاصيل المروعة
في مشهد لا يمكن تصديقه أو تصور فصوله، أقدم شخص قبل قليل من يومه الثلاثاء، بتجزئة الفتح الموجودة بالقرب من حي أولاد سيدي شنان بالفقيه بنصالح، بقتل زوجته بطريقة بشعة.

"شوف تيفي"

في مشهد لا يمكن تصديقه أو تصور فصوله، أقدم شخص قبل قليل من يومه الثلاثاء، بتجزئة الفتح الموجودة بالقرب من حي أولاد سيدي شنان بالفقيه بنصالح، بقتل زوجته بطريقة بشعة.

 وحسب مصادر من الفقيه بنصالح فإن الهالكة المسماة "سعاد"، دخلت في نقاش ساخن مع زوجها أمام محطة للطاكسيات، قبل أن يدخل هذا الأخير في حالة هستيرية، ويقوم بطعن زوجته أمام ابنتهما الصغيرة بواسطة مدية من الحجم الكبير، لتسقط جثة هامدة غارقة في بحر من الدماء.

وأضاف المصدر ذاته بأن الزوج وفور ارتكابه للجريمة، فر إلى وجهة غير معلومة، وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، في حين تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات.

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المغرب شوف تيفي الفقيه بنصالح الفتح الطاكسيات حالة هستيرية

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