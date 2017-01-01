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انفراد.. هذا هو الشخص الذي سافر إلى تركيا للاطمئنان على الحالة الصحية للمغربيتين التوأم ضحيتي هجوم الملهى الليلي على اسطنبول

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 20:06 انفراد.. هذا هو الشخص الذي سافر إلى تركيا للاطمئنان على الحالة الصحية للمغربيتين التوأم ضحيتي هجوم الملهى الليلي على اسطنبول | مجتمع
انفراد.. هذا هو الشخص الذي سافر إلى تركيا للاطمئنان على الحالة الصحية للمغربيتين التوأم ضحيتي هجوم الملهى الليلي على اسطنبول
علمت ''شوف تيفي'' بأن خال ''نسمة ''ونسيمة''، سافر أمس الاثنين، إلى اسطنبول، من أجل الاطمئنان على حالتهما الصحية، عقب إصابتهما في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول.

"شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" بأن خال "نسمة "ونسيمة"، سافر أمس الاثنين، إلى اسطنبول، من أجل الاطمئنان على حالتهما الصحية، عقب إصابتهما في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن خال المغربيتين التوأم، رجل أعمال ينحدر من منطقة تافراوت بسوس، موضحا بأنه قرر السفر أمس، للإطمئنان عليهما وخاصة على "نسيمة" التي استقرت حالتها الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم خلف مقتل مغربيتين، وإصابة أربعة أخريات بجروح متفاوتة الخطورة تم على إثرها نقلهم إلى إحدى المستشفيات بإسطنبول لتلقي العلاجات الضرورية.

 

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المغرب شوف تيفي المستشفيات اسنبطول الصحية نسمة نسيمة الهجوم

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