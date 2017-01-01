عاجل..ترحيل جثماني المغربيتين ضحيتي هجوم اسطنبول الدموي من تركيا إلى المغرب ﻿

علم لدى القنصلية العامة للمغرب بإسطنبول أنه تم، اليوم الثلاثاء، ترحيل جثماني المواطنتين المغربيتين اللتين قتلتا في اعتداء إسطنبول.

"شوف تيفي"+"و م ع"

علم لدى القنصلية العامة للمغرب بإسطنبول أنه تم، اليوم الثلاثاء، ترحيل جثماني المواطنتين المغربيتين اللتين قتلتا في اعتداء إسطنبول.

وكان الملك محمد السادس قد تفضل بإعطاء تعليماته السامية للتكفل بنقل جثماني المواطنين المغربيين اللذين قتلا في هذا الهجوم الإرهابي الذي ضرب منشأة سياحية بإسطنبول، وكذا بمصاريف استشفاء المواطنين الذين أصيبوا بجروح في هذا الاعتداء.

وتتلقى أربع مواطنات مغربيات العلاج على إثر الجروح التي أصبن بها خلال هذا الهجوم.

وكانت سفارة المملكة بأنقرة والقنصلية العامة للمملكة بإسطنبول قد شكلتا خلية أزمة على اتصال مع السلطات التركية المختصة بغية تأمين المساعدة للضحايا وأسرهم.