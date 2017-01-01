عزيز الفاضلي يصور فيلما سينمائيا جديدا بعد غياب طويل ﻿

دخل الفيلم السينمائي الجديد للفنان الكوميدي عزيز الفاضيلي مرحلة التوضيب، حيث قال مصدر مطلع أن الفاضيلي انتهى من دوره في الفيلم الذي من المنتظر أن يعرض خلال هذه السنة.

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دخل الفيلم السينمائي الجديد للفنان الكوميدي عزيز الفاضيلي مرحلة التوضيب، حيث قال مصدر مطلع أن الفاضيلي انتهى من دوره في الفيلم الذي من المنتظر أن يعرض خلال هذه السنة.

وأضاف المصدر ذاته أن المخرجة نرجس النجار تقترب من نهاية المونتاج للفيلم السينمائي الجديد، والذي من المنتظر أن يتم وضعه رهن إشارة إدارة مهرجان مراكش الدولي للفيلم الذي تعرض لانتقادات عديدة السنة الماضية، حيث لم يعرف مشاركة أي فيلم سينمائي مغربي في سابقة من نوعها.

ويتحدث الفيلم الجديد عن الأحداث المرة التي تعرض لها المغاربة بعد أن تم طردهم من الجزائر، والتطرق لقضية الحدود المغربية الجزائرية في قالب عاطفي وإنساني.