مثير.. مطاردة هوليودية لأخطر لص في أكادير فوق الأسطح.. وها باش سالات+صور ﻿

أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، اليوم الثلاثاء على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، شابا يبلغ من العمر 31 سنة، للاشتباه في تورطه في قضايا السرقة الموصوفة.

"شوف تيفي"



أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، اليوم الثلاثاء على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، شابا يبلغ من العمر 31 سنة، للاشتباه في تورطه في قضايا السرقة الموصوفة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد كانت عناصر المجموعة الأولى للأبحاث قد تمكنت، ليلة رأس السنة، من إيقاف المشتبه فيه بعد مطاردة "هوليودية" فوق الأسطح، إثر ضبطه متلبسا بالسرقة من داخل منزل في ملكية أحد المغاربة المقيمين الخارج بحي "الداخلة"، وقد تم العثور بعين المكان على مجموعة من الأكياس الكبيرة المحتوية على أغراض المنزل الذي تعرض للسرقة، والتي كان المشتبه فيه بصدد إخراجها قبل أن يتفاجأ بعناصر الشرطة.

وأضاف المصدر ذاته بأن عملية التفتيش التي أخضعت لها الغرفة التي يكتريها الموقوف بحي الداخلة، أسفرت عن حجز عدد هائل من المسروقات، عبارة عن هواتف نقالة وحواسيب، أغطية وأفرشة، أحذية وألبسة نسائية ورجالية، حافظات للأوراق وأخرى للحواسيب، شواهد جامعية أصلية في ملك الأغيار، بالإضافة إلى الأدوات التي يستعملها في مداهمة المنازل والغرف منها مفكات براغي ومعدات الحفر والضغط وأسلحة بيضاء كبيرة الحجم.

وأكد ذات المصدر بأن المشتبه فيه، والذي لم يمضِ على مغادرته للسجن سوى شهرا واحدا، بارتكابه لمجموعة من السرقات من داخل غرف الطلبة والمنازل بعدما يتأكد من خلوها من أصحابها، وذلك عن طريق كسر أقفال أبوابها، مفصحا في نفس الوقت عن هوية أحد الأشخاص الذي يتكلف بشراء المسروقات، والذي تأتى إيقافه هو الآخر.