الشاب خالد خذا 150 مليون من عند المصريين فساعتين وهاكيفاش ﻿

بعد ما كيمشي الزين كيبقى الفانت، والكثير من الفنانين عندما يقترب تاريخهم الفني من الانتهاء، يبدؤون في بيع وجوههم للقنوات التلفزية العربية والعالمية، ومن هؤلاء الشاب خالد، الذي باع جلسة معه لمدة

شوف تيفي

بعد ما كيمشي الزين كيبقى الفانت، والكثير من الفنانين عندما يقترب تاريخهم الفني من الانتهاء، يبدؤون في بيع وجوههم للقنوات التلفزية العربية والعالمية، ومن هؤلاء الشاب خالد، الذي باع جلسة معه لمدة ساعتين بـ150 ألف دولار أي ما يقارب 150 مليون سنتيم.

وكشفت تقارير إعلامية أن المغني الجزائري الشاب خالد حصل على 150 ألف دولار مقابل ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس.

وقالت التقارير إن الشاب خالد كان رافضا الظهور في البرنامج بسبب قلة الأجر المعروض عليه، لكن الفنانة إسعاد يونس أقنعته بنفسها للظهور معها.

وروى الشاب خالد، خلال استضافته، كواليس أغنيته الجديدة "واحدة بواحدة"، التي استعان فيها بالمطرب السعودي الكبير محمد عبده وأعاد غناءها.